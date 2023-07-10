Северная Корея пригрозила сбивать американские самолеты-разведчики

Северная Корея обвинила Соединенные Штаты в нарушении ее воздушного пространства и напомнила, что обладает правом сбивать американские самолеты-разведчики, передает ЦТАК со ссылкой на минобороны страны.

По данным военного ведомства, самолеты стратегической и радиоэлектронной разведки ВВС США вторглись в воздушное пространство КНДР на несколько десятков километров. В министерстве напомнили, как в 1969 году в небе над Северной Кореей был сбит американский «ЕС-121» и не исключили «аналогичных инцидентов» при повторном нарушении пространства.

Помимо этого, КНДР обвинила США в провоцировании напряженности на полуострове из-за планов по размещению стратегического ядерного оружия в Южной Корее, а также в базировании там американских подводных лодок, обладающих ядерным вооружением. «Нынешняя ситуация доказывает, что ситуация на Корейском полуострове явно приближается к переломной точке ядерного конфликта из-за провокационных военных действий США», — подчеркнули в минобороны.

КНДР неоднократно заявляла об угрозе ядерной войны и своей готовности к ней. Осенью прошлого года Пхеньян принялзакон, который разрешает автоматически наносить ядерный удар по противнику в случае нападения или его «неизбежной угрозы» на страну и ее руководителя Ким Чен Ына, при возникновении угрозы существования других стран и др. Пр этом Северная Корея провозгласила себя ответственным ядерным государством.



В марте Ким Чен Ын после учений с запуском баллистической ракеты с имитированной ядерной боеголовкой приказал военным быть готовыми к ответному применению ядерного оружия в любое время.



Президент США Джо Байден пригрозил, что если КНРД нанесет ядерный удар по США или их союзникам, то политическому режиму Северной Кореи придет конец. «Послушайте, ядерная атака Северной Кореи против Соединенных Штатов, или их союзников, или сторонников, или партнеров неприемлема и приведет к концу любого режима, который предпринял бы такие действия», — сказал Байден.