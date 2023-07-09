Россия заявила о нарушении правил безопасности полетов в небе над Сирией

За прошедшие сутки зафиксировано девять случаев нарушения протоколов деконфликтации со стороны беспилотников международной коалиции, которую возглавляет США, сообщил на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Олег Гуринов. Воздушное пространство закрыто в связи с проведением совместных российско-сирийских учений.

Помимо этого, зафиксировано шесть полетов двух самолетов «Тайфун», двух самолетов «Рафаль» и двух самолетов F-16 коалиции, сообщил он.

7 июля ЦПВС сообщил о двух случаях появления дронов международной коалиции MQ-9 на маршрутах пролета самолетов Воздушно-космических сил России. «Российские летчики продемонстрировали высокий профессионализм, своевременно предприняв необходимые меры для предотвращения столкновения с беспилотными летательными аппаратами коалиции», — сообщал контр-адмирал.

США в свою очередь сообщали о небезопасных маневрах со стороны России. 6 июля российские истребители, по словам командующего военно-воздушными силами Центрального командования (CENTCOM) США Алекса Гринкевича, приблизились к американскому беспилотнику MQ-9 Reaper, который выполнял миссию по уничтожению объектов ИГИЛ (признана в России террористической организацией и запрещена).

По его словам, «один из российских самолетов начал сбрасывать парашютные сигнальные ракеты перед американским беспилотником, вынудив его совершить маневры уклонения». Гринкевич обвинил российских летчиков в «небезопасном взаимодействии».