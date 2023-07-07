Антонов назвал неприличными обвинениями Пентагона в адрес ВКС России

Обвинения российских пилотов в непрофессиональном поведении в Сирии со стороны США выходят за рамки приличий, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Регулярные и порой выходящие за рамки приличий выпады касательно высокопрофессиональных действий российских военнослужащих в САР лишены здравого смысла. Отвлекают внимание от того факта, что сами американцы на ежедневной основе нарушают правила безопасности полетов в сирийском небе», — заявил дипломат.

Антонов добавил, что военнослужащие США «находятся в Арабской Республике вопреки нормам международного права» и «по сути, оккупируют отдельные районы страны, прикрываясь необходимостью выполнения контртеррористических задач».

Ранее командующий военно-воздушными силами Центрального командования (CENTCOM) США генерал-лейтенант Алекс Гринкевич заявил, что 6 июля российские истребители приблизились к американскому беспилотнику MQ-9 Reaper, который выполнял миссию по уничтожению объектов ИГИЛ (признана в России террористической организацией и запрещена).

По его словам, «один из российских самолетов начал сбрасывать парашютные сигнальные ракеты перед американским беспилотником, вынудив его совершить маневры уклонения». Гринкевич обвинил российских летчиков в «небезопасном взаимодействии».

Пентагон выступил с обвинениями в адрес пилотов ВКС России второй раз за два дня. 6 июля в CENTCOM заявили, что 5 июля три российских истребителя перехватили американские беспилотники MQ-9 Reaper на северо-востоке Сирии, которые участвовали в контртеррористической операции. Гринкевич назвал маневры российских пилотов «небезопасными и непрофессиональными».

Российская сторона в свою очередь заявила, что США в Сирии неоднократно нарушили протоколы деконфликтации в районе, закрытом для полетов в связи с совместными российско-сирийскими учениями, которые проходят с 5 июля. Замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Олег Гуринов 5 и 6 июля сообщил, что в течение суток было зафиксировано девять и 12 нарушений соответственно.

Кроме того, российские пилоты сообщили о фактах «воздействия радиоэлектронными системами наведения американских БПЛА, которые приводят к автоматическому срабатыванию бортовых комплексов обороны российских самолетов».