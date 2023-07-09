Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 июля
EUR ЦБ: 99,82 (-0,9) Инвестиции, 07 июл, 16:34 Курс доллара на 8 июля
USD ЦБ: 91,69 (-0,88) Инвестиции, 07 июл, 16:34
Глава ÖMV заявил, что не намерен отказываться от российского газа Политика, 08:16
В кота корм: как рекламщик создал бренд товаров для животных за ₽1 млрд Pro, 08:01
В Крыму захотели привлечь Зеленского к ответственности из-за диверсий Политика, 08:00
В Узбекистане началось голосование на досрочных выборах президента страны Политика, 07:27
Йеллен призвала «четко и ясно» говорить о разногласиях с Китаем Политика, 06:55
Как смотреть сериалы в 4К со слабым интернетом на большом экране РБК и Триколор, 06:28
Матвиенко пригласили посетить Китай Политика, 06:27
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
В Минобороны Украины признали причастность ко взрыву на Крымском мосту Политика, 05:53
В группировке «Юг» сообщили об ударах авиации по объектам украинских сил Политика, 05:36
Элтон Джон завершил пятилетнее прощальное турне Общество, 05:05
NHK назвал препятствие для открытия офиса НАТО в Японии Политика, 04:41
В результате ливней в Индии погиб один человек и обрушились 15 домов Общество, 04:19
Замглавы МИДа Украины посоветовал «идти к черту» немецкому депутату Политика, 03:35
Резников заявил о скором получении от Нидерландов противоминных кораблей Политика, 03:34
Политика ,  
0 

В Узбекистане началось голосование на досрочных выборах президента страны

В Узбекистане на всех участках началось голосование на досрочных выборах президента страны

В Узбекистане на всех участках началось голосование на досрочных президентских выборах, сообщает ЦИК.

На выборах участвуют четыре кандидата:

  • действующий президент Шавкат Мирзиёев от Либерально-демократической партии
  • Улугбек Иноятов от Народно-демократической партии
  • Абдушукур Хамзаев от Экологической партии
  • Робахон Махмудова от Социал-демократической партии«Адолат» («Справедливость»)

Это первые выборы с момента принятия поправок в Конституцию страны. Согласно поправкам, срок президентских полномочий увеличился с пяти до семи лет, при этом для Мирзиёева срок не обнулится. С учетом нормы о возможности снова участвовать в выборах, занимающий пост президента с 2016 года Мирзиёев может оставаться главой государства до 2040 года, когда ему исполнится 83 года.

Референдум по вопросу принятия поправок в Конституцию прошел в Узбекистане 30 апреля. По данным ЦИК, явка составила 84,54%. В пользу реформы Основного закона высказались 90,21% участников голосования, против были лишь 9,35%.

Кроме изменения срока президентских полномочий, среди одобренных нововведений также запрет на принудительный детский труд, расширение социальных гарантий, ответственность за вмешательство в работу СМИ.

«Там, где цветет полынь»

Будущее можно увидеть, но оно еще не предрешено

Хочу смотреть

Хватит ли у тебя смелости узнать, что скрывает полынь?

Хочу смотреть

Включи лето на максимум. Смотри все серии на KION

Хочу смотреть

Добро пожаловать в другой мир

Хочу смотреть

Реклама, ПАО "МТС", ОГРН: 1027700149124
109147, ГОРОД МОСКВА, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д.4, 16+

Теги
Узбекистан выборы президента Шавкат Мирзиёев
Материалы по теме
«Коммерсантъ» узнал объем поставок «Газпрома» Узбекистану
Экономика
В Узбекистане пройдут досрочные выборы президента
Политика
Путин поздравил президента Узбекистана с референдумом о новой Конституции
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter