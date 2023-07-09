В Узбекистане началось голосование на досрочных выборах президента страны

В Узбекистане на всех участках началось голосование на досрочных выборах президента страны

В Узбекистане на всех участках началось голосование на досрочных президентских выборах, сообщает ЦИК.

На выборах участвуют четыре кандидата:

действующий президент Шавкат Мирзиёев от Либерально-демократической партии

Улугбек Иноятов от Народно-демократической партии

Абдушукур Хамзаев от Экологической партии

Робахон Махмудова от Социал-демократической партии«Адолат» («Справедливость»)

Это первые выборы с момента принятия поправок в Конституцию страны. Согласно поправкам, срок президентских полномочий увеличился с пяти до семи лет, при этом для Мирзиёева срок не обнулится. С учетом нормы о возможности снова участвовать в выборах, занимающий пост президента с 2016 года Мирзиёев может оставаться главой государства до 2040 года, когда ему исполнится 83 года.

Референдум по вопросу принятия поправок в Конституцию прошел в Узбекистане 30 апреля. По данным ЦИК, явка составила 84,54%. В пользу реформы Основного закона высказались 90,21% участников голосования, против были лишь 9,35%.



Кроме изменения срока президентских полномочий, среди одобренных нововведений также запрет на принудительный детский труд, расширение социальных гарантий, ответственность за вмешательство в работу СМИ.