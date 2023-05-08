В Узбекистане пройдут досрочные выборы президента

Шавкат Мирзиёев (Фото: president.uz)

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ о проведении досрочных выборов главы республики. Об этом он заявил на встрече с главами палат Олий Мажлиса (парламента), политических партий, органов судебной и исполнительной власти.

Видео его выступления приводит пресс-служба президента в телеграм-канале.

Согласно принятым в Конституцию Узбекистана поправкам, срок президентских полномочий увеличился с пяти до семи лет, при этом для Мирзиёева срок не обнулится. С учетом нормы о возможности снова участвовать в выборах занимающий пост президента с 2016 года Мирзиёев может оставаться главой государства до 2040 года, когда ему исполнится 83 года.

Референдум по вопросу принятия поправок в Конституцию прошел в Узбекистане 30 апреля. По данным ЦИК, явка составила 84,54%, в пользу реформы Основного закона высказались 90,21% участников голосования, против были лишь 9,35%.

Кроме изменения срока президентских полномочий среди одобренных нововведений также — запрет на принудительный детский труд, расширение социальных гарантий, ответственность за вмешательство в работу СМИ.

Провести конституционную реформу предложил сам Мирзиёев в инаугурационной речи в ноябре 2021 года. По его мнению, внесение поправок «востребовано самой жизнью и продиктовано логикой наших преобразований».