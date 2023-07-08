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В Волгоградской области загорелся мебельный цех

В здании мебельного цеха в Волгоградской области произошел пожар
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

В городе Волжский Волгоградской области на территории производственного здания произошел пожар, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Сообщение о пожаре поступило в 19:39 8 июля. «Было установлено, что происходит возгорание на территории производственного здания на площади 1 тыс. кв. м», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших нет. В тушении пожара задействованы более 30 человек и 11 единиц техники.

В администрации Волжского уточнили, что горит мебельный цех на улице Портовой. «Тушению огня мешает ветер. <...> Угрозы распространения огня на другие строения нет», — сообщается в телеграм-канале городской администрации.

Позже в МЧС заявили, что локализовали пожар на площади 2 тыс. кв. м.

5 июля во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга загорелся ангар с покрышками. Пожар произошел на складе ООО «Старт» на улице Салова. Изначально площадь возгорания составляла 400 кв. м, позже она увеличилась до 3,5 тыс. кв. м. К месту возгорания пришлось отправить пожарный поезд. К 15:10 мск пожар локализовали.

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