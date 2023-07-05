В Петербурге загорелся ангар с покрышками

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На улице Салова во Фрунзенском районе Петербурга загорелся ангар с покрышками, сообщили РБК в пресс-службе управления МЧС по городу.

Пожар произошел на складе ООО «Старт», уточнили в ведомстве. Изначально площадь возгорания составляла 400 кв. м, позже она увеличилась до 3,5 тыс. кв. м.

Дым от пожара виден из нескольких районов города, в том числе из центра, пишет «Фонтанка». Прокуратура устанавливает причины произошедшего, органы МЧС тоже проводят проверку.

Вечером 4 июля в Великом Новгороде загорелась Лужская ТЭЦ. Площадь пожара составила более 2 тыс. кв. м. В тушении участвовали 30 человек и девять единиц техники. Возгорание ликвидировали примерно через два часа. Пострадавших и погибших нет. Прокуратура назвала предварительной причиной пожара возгорание турбины. В компании «ГТ Энерго» (в ее состав входит Лужская ТЭЦ) сообщили РБК, что повреждения коснулись только одного энергоблока из четырех, а инцидент не повлияет на энергоснабжение в городе.