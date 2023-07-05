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К горящему в Петербурге ангару с покрышками отправили пожарный поезд

МЧС: к горящему в Петербурге ангару с покрышками отправили пожарный поезд

К месту пожара в ангаре с покрышками в Петербурге следует пожарный поезд, также вылететь к месту готов вертолет Ка-32, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.

Пожар в Петербурге на складе ООО «Старт» по улице Салова во Фрунзенском районе начался днем 5 июля. Изначально площадь возгорания составляла 400 кв. м, позже она увеличилась до 3,5 тыс. кв. м. К 15:10 мск пожар локализовали. Огонь тушат 95 человек и 28 единиц техники.

Как сообщает ТАСС, пожару присвоен повышенный (второй из пяти) ранг сложности. Информации о пострадавших пока нет.

Дым от пожара, как сообщает «Фонтанка», виден из нескольких районов города. Прокуратура устанавливает причины произошедшего, проверку проводит и МЧС.

Теги
Пожар Санкт-Петербург покрышки пожарный поезд

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