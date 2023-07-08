Мэр Коломны рассказал о состоянии пострадавшей от удара молнии женщины

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Женщине, которая пострадала в Коломне от удара молнии 7 июля, разрешили продолжить лечение дома, ее состояние удовлетворительное. Об этом сообщил в телеграм-канале мэр города Александр Гречищев.

«Врачи провели обследования и оказали всю необходимую помощь. Состояние пострадавшей удовлетворительное, поэтому восстановление разрешили продолжить дома», — написал он.

У пострадавшей, по словам мэра, обожжены стопы. Женщина пострадала 7 июля, когда молния ударила по спасающимся от грозы людям. Разряд, по словам Гречищева, попал в электросамокат, рядом с которым стояла пострадавшая.

Как сообщал телеграм-канал Baza со ссылкой на источник, пострадавшую женщину зовут Елена, ей 43 года. Алевтина Симонова, которая стала очевидцем удара, рассказывала РБК, что после него пострадавшая не могла самостоятельно говорить и ходить. Женщине, по словам собеседницы РБК, помог мужчина, который отнес ее в здание вокзала и положил на скамью.

Вечером 7 июля в Московской области прошли сильные ливни. В регионе, по прогнозам синоптиков, должно было выпасть до трети месячной нормы осадков. Сильнее всего пострадал от непогоды городской округ Коломна — там остались без электричества почти 20 населенных пунктов. В самой Коломне вода затопила несколько улиц и привокзальную площадь. Кроме того, по словам губернатора региона Андрея Воробьева, пострадали города Красногорск и Орехово-Зуево.