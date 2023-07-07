Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 июля
EUR ЦБ: 99,82 (-0,9) Инвестиции, 16:34 Курс доллара на 8 июля
USD ЦБ: 91,69 (-0,88) Инвестиции, 16:34
В Коломне молния ударила по спасающимся от грозы людям. Видео Общество, 22:39
В Ульяновске неизвестные подожгли релейный шкаф на железной дороге Общество, 22:06
Авиакомпания AirBridgeCargo не получила Ил-96 от ОАК Бизнес, 22:02
Рублев второй раз в карьере дошел до четвертого круга Уимблдона Спорт, 21:46
На востоке Москвы нашли похожий на гранату предмет Общество, 21:40
ООН выступила против применения кассетных боеприпасов на Украине Политика, 21:38
Белый дом объявил о передаче кассетных боеприпасов Украине Политика, 21:26
Эффективный мозг
Прокачайте когнитивные способности: научитесь тренировать память и внимательность на интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 21:11
К перевозке машин через Керченский пролив привлекли десантные корабли Общество, 21:03
Зеленский прибыл в Турцию на переговоры с Эрдоганом о гарантиях для Киева Политика, 20:54
«Огурцы в пруду»: как искусство транслирует смыслы РБК Стиль и СберПервый, 20:54
В России усилят контроль за рыбой из Японии из-за радиоактивной воды Общество, 20:41
Reuters узнал об «оперативных мерах» против ЧВК «Вагнер» в Сирии Политика, 20:35
Россиянин Сафиуллин впервые в карьере вышел в четвертый круг Уимблдона Спорт, 20:32
Общество ,  
0 

В Коломне молния ударила по спасающимся от грозы людям. Видео

В Коломне молния ударила по спасающимся от грозы людям

В Коломне молния ударила по спасающимся от грозы людям. Видео
Video

Во время грозы молния ударила по людям, спасающимся от ливня в Коломне, одна женщина пострадала. Об этом РБК рассказала очевидец произошедшего Алевтина Симонова.

«После работы я как обычно пошла на электричку, чтобы добраться до дома. <...> решила записать видео о том, насколько плачевная погода. В итоге засняла видео как в девушку или же рядом с ней попала молния несколько раз», — рассказала Симонова. Она добавила, что пораженная девушка не могла самостоятельно ходить и говорить. Ей помог мужчина, отнес ее внутрь вокзала и положил на скамью.

Телеграм-канал Baza сообщил со ссылкой на свой источник, что пострадавшую женщину зовут Елена, ей 43 года. Она получила ожог первой степени, ее госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. По информации телеграм-канала SHOT, удар молнии пришелся по самокату, который был рядом с ней, у Елены обожжены обе ступни.

«Там, где цветет полынь»

Будущее можно увидеть, но оно еще не предрешено

Хочу смотреть

Хватит ли у тебя смелости узнать, что скрывает полынь?

Хочу смотреть

Включи лето на максимум. Смотри все серии на KION

Хочу смотреть

Добро пожаловать в другой мир

Хочу смотреть

Реклама, ПАО "МТС", ОГРН: 1027700149124
109147, ГОРОД МОСКВА, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д.4, 16+

Теги
Коломна новости Дождь молния
Материалы по теме
Несколько сел оказались отрезаны в Приморье после сильных дождей
Общество
Во Владивостоке ливень разрушил асфальт из нацпроекта качественных дорог
Общество
Трехдневный ливень очистил воздух в Москве от загрязняющих веществ
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter