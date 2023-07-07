В Коломне молния ударила по спасающимся от грозы людям. Видео

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Во время грозы молния ударила по людям, спасающимся от ливня в Коломне, одна женщина пострадала. Об этом РБК рассказала очевидец произошедшего Алевтина Симонова.

«После работы я как обычно пошла на электричку, чтобы добраться до дома. <...> решила записать видео о том, насколько плачевная погода. В итоге засняла видео как в девушку или же рядом с ней попала молния несколько раз», — рассказала Симонова. Она добавила, что пораженная девушка не могла самостоятельно ходить и говорить. Ей помог мужчина, отнес ее внутрь вокзала и положил на скамью.

Телеграм-канал Baza сообщил со ссылкой на свой источник, что пострадавшую женщину зовут Елена, ей 43 года. Она получила ожог первой степени, ее госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. По информации телеграм-канала SHOT, удар молнии пришелся по самокату, который был рядом с ней, у Елены обожжены обе ступни.