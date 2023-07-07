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Один человек пострадал при ударе молнии в Коломне

Минздрав Подмосковья: при ударе молнии в Коломне пострадал один человек

Один человек пострадал при ударе молнии в Коломне
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Один человек пострадал в результате удара молнии в подмосковной Коломне, ему была оказана необходимая медицинская помощь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав Московской области.

Ранее очевидец произошедшего Алевтина Сименова рассказала РБК, что молния ударила по людям, спасающимся от ливня. В результате этого пострадала одна жительница Коломны.

По словам Сименовой, пораженная девушка не могла самостоятельно ходить и говорить. Ей помог мужчина, отнес ее внутрь вокзала и положил на скамью.

Из-за ухудшения погоды власти Подмосковья перевели коммунальные службы на усиленный режим работы. Об этом сообщил губернатор Андрей Воробьев в своем телеграм-канале.

«В некоторых городах Подмосковья уже видны последствия непогоды — Коломна, Красногорск, Орехово-Зуево. Наши коммунальщики перешли на усиленный режим работы», — написал он.

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Ураган также ожидается и в Москве. В столице и в области непогода будет продолжаться до 12 утра, сообщают в МЧС. Порывы ветра достигнут до 20 м/с.

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