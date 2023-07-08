В Шебекино после обстрела «Градами» загорелся центральный рынок

Гладков сообщил о пожаре на центральном рынке после обстрела Шебекино из «Градов»

В результате обстрела Шебекино загорелся центральный рынок города. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По словам Гладкова, ВСУ обстреляли город системой «Град».

«Один из снарядов попал на территорию центрального рынка с последующим возгоранием, также горит овощная база и один автомобиль», — написал он.

Шебекино находится в нескольких километрах от границы с Украиной. С началом военной операции город стал подвергаться обстрелам, а с конца мая текущего года они участились. В начале июня оттуда стали вывозить жителей. 4 июля, после того как обстрелы стали реже, Гладков сказал, что в течение двух недель власти начнут предлагать эвакуированным шебекинцам вернуться в свои дома.