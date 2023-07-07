Гладков рассказал о повреждениях после сбитых воздушных целей

В Белгородской области за сутки 6 июля зафиксировано более 50 ударов, снаряды попали по Волоконовскому и Белгородскому районам, а также Шебекинскому и Валуйскому городским округам. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

Восемь артиллерийских снарядов выпустили по селу Нехотеевка в Белгородском районе, в результате никто не пострадал, разрушений также не обнаружено.

Также российские системы ПВО в течение суток сбили над Белгородским районом «несколько воздушных целей», о чем губернатор сообщал накануне. В результате в поселке Разумное ударной волной выбило окна в одном многоквартирном доме. Повреждения получили восемь частных домов, а также забор и гараж. Кроме того, ущерб получили четыре машины и линия электропередачи.

По одному дому было повреждено в селах Таврово и Ястребово — пострадала кровля на крышах.



В Валуйском городском округе под артиллерийский обстрел попало село Новопетровка — там зарегистрировали два прилета. Один человек погиб. Разрушений, по словам губернатора, в селе нет.

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В Волоконовском районе по окраине хутора выпустили 12 минометных снарядов, повреждений и пострадавших нет, отметил Гладков.

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Шебекинский городской округ обстреливали из минометов и гранатометов. Под удар попал автомобильный пункт пропуска «Шебекино» — туда попало шесть минометных и десять гранатометных снарядов. Также под огнем оказался хутор Панков — по нему выпустили десять снарядов из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». По селу Середа в том же округе выпустили три снаряда из миномета. Во всех перечисленных населенных пунктах повреждений нет.

Белгородская область и другие приграничные регионы регулярно подвергаются обстрелам с начала российской спецоперации. Только за 5 июля регион обстреляли более чем 90 снарядами. В конце мая Гладков объявил, что будет ежедневно публиковать сводки об ударах по области.