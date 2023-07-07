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Германия передала Украине бронетехнику и средства радиоэлектронной борьбы

Германия выделила Украине новый пакет помощи с бронетехникой и средствами РЭБ
Машина DACHS
Машина DACHS (Фото: Marco Dorow / bundeswehr.de)

Германия передала Украине очередную партию военной помощи, в которую вошли бронетехника и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщается на сайте немецкого правительства.

Берлин передал Киеву:

  • шесть большегрузных тягачей 8x8 HX81 и три полуприцепа к ним;
  • инженерную бронированную машину DACHS;
  • три комплекта средств радиоэлектронной борьбы;
  • два противодроновых радара;
  • один передвижной танковый мост Beaver;
  • один бронированный мостоукладчик Beaver.

3 июля министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Украина в ближайшее время получит десятки танков Leopard 1A5 от Берлина и Копенгагена. «Кроме того, только в мае мы подготовили новый пакет помощи в размере €2,7 млрд, который включает в себя дальнейшее необходимое вооружение, как и дополнительные системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM», — отметил он.

В марте Германия послала Украине пакет военной помощи, в который входили снаряды, самозарядные пистолеты, генераторы, мобильные антенно-мачтовые системы и два автопогрузчика.

За весь 2022 год Германия предоставила Киеву помощь на сумму более €12 млрд.

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Россия неоднократно критиковала западные страны за военную помощь Украине, подчеркивая, что эта поддержка не помешает достичь целей военной операции. В Кремле говорили, что «накачивание» Украины вооружением лишь затянет конфликт и принесет стране «больше страданий».

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