Германия передала Украине бронетехнику и средства радиоэлектронной борьбы

Машина DACHS (Фото: Marco Dorow / bundeswehr.de)

Германия передала Украине очередную партию военной помощи, в которую вошли бронетехника и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщается на сайте немецкого правительства.

Берлин передал Киеву:

шесть большегрузных тягачей 8x8 HX81 и три полуприцепа к ним;

инженерную бронированную машину DACHS;

три комплекта средств радиоэлектронной борьбы;

два противодроновых радара;

один передвижной танковый мост Beaver;

один бронированный мостоукладчик Beaver.

3 июля министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что Украина в ближайшее время получит десятки танков Leopard 1A5 от Берлина и Копенгагена. «Кроме того, только в мае мы подготовили новый пакет помощи в размере €2,7 млрд, который включает в себя дальнейшее необходимое вооружение, как и дополнительные системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM», — отметил он.

В марте Германия послала Украине пакет военной помощи, в который входили снаряды, самозарядные пистолеты, генераторы, мобильные антенно-мачтовые системы и два автопогрузчика.

За весь 2022 год Германия предоставила Киеву помощь на сумму более €12 млрд.

Россия неоднократно критиковала западные страны за военную помощь Украине, подчеркивая, что эта поддержка не помешает достичь целей военной операции. В Кремле говорили, что «накачивание» Украины вооружением лишь затянет конфликт и принесет стране «больше страданий».