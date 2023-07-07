Bloomberg узнал сроки национализации бывшего Альфа-банка Украина

Киев, июль 2022 г. (Фото: Александр Гусев / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Украинские власти планируют национализировать Sense Bank, сообщает Bloomberg со ссылкой на знакомый с ситуацией источник. Акционерами организации, ранее носившей название Альфа-банк Украина, являются российские предприниматели Петр Авен, Михаил Фридман и Андрей Косогов.

По данным собеседника Bloomberg, национализация должна пройти в середине июля.

Материнская структура Альфа-банка ABH Holdings SA заявляла, что будет оспаривать любую попытку национализировать банк, в том числе в международных судах, чтобы «защитить свои инвестиции и уменьшить убытки». Банк счел закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования порядка выхода банка с рынка в условиях военного положения» дискриминацией.

«Новый закон является дискриминационным и нарушает нормы международного права о справедливости по отношению к инвесторам. Национализация АО Sense Bank приведет к убыткам держателей облигаций, а также акционеров ABHH», — говорится в сообщении банка.

Прежде ABH Holdings SA высказывалась за передачу организации частному лицу. «Мы считаем, что наилучшим выходом из положения было бы оставить банк в частных руках, содействуя продаже акций Sense Bank», — говорилось в заявлении кредитной организации, опубликованном в начале июня.

5 июля президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против 18 компаний из России, Люксембурга и Кипра. Под ограничения попала люксембургская ABH Holdings SA, контролирующая Альфа-банк еще через две структуры — кипрскую ABH Financial Limited и российскую «АБ Холдинг» (они также внесены в список), а также «АльфаСтрахование» и зарегистрированная на Британских Виргинских островах Alfa Capital Holdings Limited. Кроме того, в санкционный список внесена зарегистрированная на Кипре ABH Ukraine Limited.

На Авена и Фридмана наложены санкции Евросоюза и США. В середине марта их продлили еще на полгода — до 15 сентября. Оба миллиардера не проживают в России.

В октябре 2022 года Фридман написал письмо главе Нацбанка Украины Андрею Пышному, в котором заявил, что собственники готовы безвозмездно отдать акции банка государству или другому акционеру. Также Фридман предложил докапитализацию акционерами Альфа-банка Украина на $1 млрд. Он обосновал свое обращение заявлениями в прессе относительно его будущего, которые вызывают беспокойство клиентов.

В декабре того же года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк сообщил о начале процедуры по национализации Альфа-банка на Украине, который был переименован в Sense Bank. Для этого Нацбанк Украины признал небезупречной репутацию ABH Ukraine Limited и владеющего ей ABH Holdings SA, чтобы лишить компаний права распоряжаться акциями бывшего Альфа-банка.