В «Росэнергоатоме» заявили об отключении ЗАЭС от линии электропередачи

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Украина отключила Днепровскую линию электропередачи, которая снабжает электричеством Запорожскую АЭС, сообщил советник главы «Росэнергоатома» (входит в «Росатом») Ренат Карчаа в эфире телеканала «Россия 24».

«Сегодня, где-то в 01:07 мск, они берут и отключают 750-ю «Днепровскую» линию», — сказал Карчаа (цитата по ТАСС).

Накануне МАГАТЭ сообщило, что Запорожскую АЭС подключили к резервной линии электропередачи, отметив, что ситуация с электроснабжением на станции остается «чрезвычайно хрупкой и неустойчивой».

Запорожская АЭС перешла под контроль российских войск в первые дни военной операции на Украине, а в прошлом сентябре Запорожская область вошла в состав России. После этого станцию приняли в государственную собственность. С начала военного конфликта Москва и Киев регулярно обвиняют друг друга в обстрелах АЭС.

Во время боевых действий ЗАЭС несколько раз отключали от электричества, из-за чего приходилось переводить ее на аварийные дизельные генераторы. Последний раз был 22 мая. В телеграм-канале станции заявили, что причины отключения ЛЭП не установлены, при этом радиационный фон в норме. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что ЛЭП отключил украинский «Энергоатом».