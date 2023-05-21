Гладков в ответ на «вбросы про танки» сообщил об обстрелах области
Губернатор Белгородской области будет публиковать ежедневные сводки об обстрелах населенных пунктов региона. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
Гладков пояснил, что принял такое решение из-за участившихся публикаций «непроверенной информации» об обстрелах региона, в том числе в телеграм-каналах. «Только за последнюю неделю были вбросы и про танки, и про ДРГ. Поэтому принял решение в ежедневном формате публиковать полный список по обстрелам ВСУ региона за прошедшие сутки», — написал он.
За последние сутки, сообщил Гладков, были обстреляны следующие районы и населенные пункты региона:
- село Щетиновка Белгородского района, пострадавших нет;
- Борисовский район области, пострадавших нет;
- Волоконовский район, пострадавших нет;
- Грайворонский район, пострадавших нет;
- Краснояружский район, один мирный житель пострадал;
- Шебекинский округ и город Шебекино, пострадавших нет.
Накануне телеграм-каналы Baza и SHOT сообщили о попытке украинских диверсантов проникнуть на территорию Белгородской области и начале перестрелки на территории региона.
Информацию опровергли в региональном штабе. Там пояснили, что 19 мая на границе области велась плановая работа российских вооруженных сил. «Просим жителей не поддаваться провокациям, сохранять спокойствие и доверять только официальной информации», — говорилось в сообщении.