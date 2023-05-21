Белгородский губернатор Гладков объявил о публикации ежедневных сводок в ответ на фейки

Гладков в ответ на «вбросы про танки» сообщил об обстрелах области

Вячеслав Гладков (Фото: vvgladkov / Telegram)

Губернатор Белгородской области будет публиковать ежедневные сводки об обстрелах населенных пунктов региона. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Гладков пояснил, что принял такое решение из-за участившихся публикаций «непроверенной информации» об обстрелах региона, в том числе в телеграм-каналах. «Только за последнюю неделю были вбросы и про танки, и про ДРГ. Поэтому принял решение в ежедневном формате публиковать полный список по обстрелам ВСУ региона за прошедшие сутки», — написал он.

За последние сутки, сообщил Гладков, были обстреляны следующие районы и населенные пункты региона:

село Щетиновка Белгородского района, пострадавших нет;

Борисовский район области, пострадавших нет;

Волоконовский район, пострадавших нет;

Грайворонский район, пострадавших нет;

Краснояружский район, один мирный житель пострадал;

Шебекинский округ и город Шебекино, пострадавших нет.

Накануне телеграм-каналы Baza и SHOT сообщили о попытке украинских диверсантов проникнуть на территорию Белгородской области и начале перестрелки на территории региона.

Информацию опровергли в региональном штабе. Там пояснили, что 19 мая на границе области велась плановая работа российских вооруженных сил. «Просим жителей не поддаваться провокациям, сохранять спокойствие и доверять только официальной информации», — говорилось в сообщении.