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Гладков в ответ на «вбросы про танки» сообщил об обстрелах области

Белгородский губернатор Гладков объявил о публикации ежедневных сводок в ответ на фейки
Вячеслав Гладков
Вячеслав Гладков (Фото: vvgladkov / Telegram)

Губернатор Белгородской области будет публиковать ежедневные сводки об обстрелах населенных пунктов региона. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Гладков пояснил, что принял такое решение из-за участившихся публикаций «непроверенной информации» об обстрелах региона, в том числе в телеграм-каналах. «Только за последнюю неделю были вбросы и про танки, и про ДРГ. Поэтому принял решение в ежедневном формате публиковать полный список по обстрелам ВСУ региона за прошедшие сутки», — написал он.

За последние сутки, сообщил Гладков, были обстреляны следующие районы и населенные пункты региона:

  • село Щетиновка Белгородского района, пострадавших нет;
  • Борисовский район области, пострадавших нет;
  • Волоконовский район, пострадавших нет;
  • Грайворонский район, пострадавших нет;
  • Краснояружский район, один мирный житель пострадал;
  • Шебекинский округ и город Шебекино, пострадавших нет.

Накануне телеграм-каналы Baza и SHOT сообщили о попытке украинских диверсантов проникнуть на территорию Белгородской области и начале перестрелки на территории региона.

Информацию опровергли в региональном штабе. Там пояснили, что 19 мая на границе области велась плановая работа российских вооруженных сил. «Просим жителей не поддаваться провокациям, сохранять спокойствие и доверять только официальной информации», — говорилось в сообщении.

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