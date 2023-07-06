Число погибших из-за обрушения Каховской ГЭС выросло до 53

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Количество погибших вследствие разрушения Каховской ГЭС достигло 53, сообщили ТАСС в экстренных службах в четверг.

«Найдены тела еще троих погибших, общее число погибших достигло 53. Госпитализированы 139 человек», — сказал собеседник агентства.

Накануне источник агентства рассказал об обнаружении еще двух тел погибших, а общее количество жертв увеличилось до 50 человек. При этом в больницы попали 137 человек.

Плотина и здание Каховской ГЭС были разрушены 6 июня. В результате населенные пункты ниже по течению Днепра оказались затопленными по обеим сторонам реки: левый берег находится под контролем российских военных, правый — под контролируют украинские войска.

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо говорил, что нижнее течение Днепра после разрушения Каховской ГЭС оказалось в состоянии экологической катастрофы.

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