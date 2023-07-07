Более 80 человек пострадали в результате столкновения двух автобусов в Нью-Йорке

Более 80 человек пострадали при столкновении автобусов в Нью-Йорке

Более 80 человек получили ранения в результате столкновения двух автобусов в Нью-Йорке, сообщает ABC News со ссылкой на пожарную службу Нью-Йорка.

Автобусы — двухэтажный экскурсионный и городской — столкнулись на перекрестке в Манхэттене. Госпитализировали 18 человек. По словам заместителя начальника пожарной службы Пола Хоппера, никто из пострадавших не получил опасные для жизни ранения.

По предварительным данным, виновником аварии был водитель экскурсионного автобуса — он проехал на красный свет, утверждает президент транспортной компании New York City Transit Ричард Дэйви. CBS News со ссылкой на местных чиновников соощает, что большинство пострадавших получили порезы и синяки, у некоторых есть подозрения на травмы головы и шеи.

1 июля в Карелии перевернулся автобус с 40 пассажирами. По предварительным данным, водитель не справился с управлением, в результате автомобиль выехал на обочину и перевернулся. Пострадали восемь человек. Следственный комитет начал проверку: сотрудники ведомства оценят действия лиц, ответственных за безопасность перевозки пассажиров и эксплуатацию общественного транспорта.