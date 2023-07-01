Автобус с 40 пассажирами перевернулся в Карелии

Автобус с 40 пассажирами перевернулся в результате ДТП в Лахденпохском районе Карелии, сообщило республиканское управление МВД.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, в результате автомобиль выехал на обочину и перевернулся. Пострадали три человека.

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков уточнил в своем телеграм-канале, что ДТП произошло на трассе между поселками Куркиёки и Койонсаари. По его данным, пострадали четыре человека. На месте работают экстренные службы.

В середине июня в Северной Осетии маршрутка перевернулась после того, как ее смыло в кювет ливневым потоком. Водитель и 15 пассажиров, двое из которых — дети, самостоятельно выбрались из машины, но не смогли подняться на дорогу из-за сильного потока воды. Прибывшие на место спасатели помогли им выбраться с помощью лестницы.

Одна пассажирка маршрутки погибла. Чтобы извлечь ее тело из автомобиля, машину пришлось доставать тяжелой техникой МЧС.