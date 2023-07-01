Следственный комитет начал проверку после ДТП с туристическим автобусом в Карелии

СК начал проверку после ДТП с туристическим автобусом в Карелии

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Следственные органы в Карелии начали проверку после ДТП с туристическим автобусом, сообщило республиканское управление Следственного комитета.

ДТП произошло на участке дороги между поселками Куркиёки и Койонсаари. По предварительным данным, водитель не справился с управлением при повороте, автобус съехал в кювет и перевернулся.

Всего в автобусе находились 40 пассажиров. Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков писал, что медицинскую помощь оказали четырем из них. МВД сообщило о восьми госпитализированных пострадавших.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, они оценят действия лиц, ответственных за безопасность перевозки пассажиров и эксплуатацию общественного транспорта, заявили в СК.