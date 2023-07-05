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Рогов и Рогозин заявили о наступлении ВСУ в Запорожской области

Рогов и Рогозин сообщили о готовящемся наступлении ВСУ на запорожском направлении

Руководитель действующей в зоне военной операции добровольческой группы «Царские волки» Дмитрий Рогозин и член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщили о готовящемся наступлении Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении.

«Противник готовится к наступлению в зоне ответственности 291-го полка на Запорожском направлении. Идет концентрация сил. Готовимся встречать», — написал Рогозин в своем телеграм-канале.

Рогов со ссылкой на телеграм-канал «НгП раZVедка» сообщил, что украинская армия готовится к наступательным действиям под утро 5 июля. По данным канала, «ожидается начало масштабного наступления противника в направлении основного удара на линии населенного пункта Степовое — Жеребянки, и флангового удара на линии населенного пункта Новоданиловка — Работино». Рогов, цитируя канал, указывает, что атака на российские позиции готовится к 5 часам утра.

Степовое и Жеребянки находятся на расстоянии чуть больше 6 км в Васильевском районе Запорожской области. Новоданиловка находится в Ореховском районе, Работино — в Токмакском районе.

4 июля Рогов говорил, что украинские войска атакуют российские позиции на васильевском направлении запорожского фронта, в том числе в Жеребянках. «Идет стрелковый бой. Активно работают минометы», — уточнял политик. В тот же день Рогозин сообщал об «активизации противника», по его словам, главный упор ВСУ делали на подавлении российской артиллерии.

Рогов и Рогозин заявили о наступлении ВСУ в Запорожской области
Рогов и Рогозин заявили о наступлении ВСУ в Запорожской области

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