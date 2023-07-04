Рогов сообщил об атаке ВСУ «в лоб» на васильевском направлении

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Украинские войска атакуют российские позиции на васильевском направлении запорожского фронта, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Боевики ВСУ в количестве одной роты атаковали в лоб наши позиции в районе н.п. Жеребянки. Идет стрелковый бой. Активно работают минометы», — написал он в телеграм-канале.

Утром руководитель действующей в зоне военной операции добровольческой группы «Царские волки» Дмитрий Рогозин сообщил об «активизации противника» на запорожском фронте. Главный упор ВСУ, по его словам, делали на подавлении российской артиллерии.

Накануне врио главы Запорожской области Евгений Балицкий назвал обстановку в регионе напряженной. Сильные бои идут на ореховском направлении. Рогов позже сказал, что российские вооруженные силы там перешли к активной обороне.