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The Sun узнала, что Карл III выгнал принца Эндрю из Букингемского дворца

The Sun: король Великобритании Карл III выгнал принца Эндрю из Букингемского дворца
Король Карл III выдворил из Букингемского дворца принца Эндрю из-за неисполнения им королевских обязанностей. Еще в 2019 году принц просил освободить его от публичных обязанностей из-за скандала с изнасилованием правозащитницы
Принц Эндрю
Принц Эндрю (Фото: Will Oliver / EPA / ТАСС)

Король Великобритании Карл III выгнал принца Эндрю из Букингемского дворца из-за обвинений в изнасиловании со стороны правозащитницы Вирджинии Джуффре и неисполнения принцем королевских обязанностей. Об этом сообщает газета The Sun со ссылкой на источники.

«Любое присутствие [принца Эндрю] во дворце прекращено. Король ясно дал это понять. Он [принц] не выполняет королевские обязанности, он сам по себе», — заявил анонимный собеседник изданию. Отмечается, что это произошло после того, как королева-консорт Камилла в чине полковника гренадерской гвардии  заменила принца Эндрю на церемонии по случаю дня рождения короля. Принца этого звания лишили после скандала с Джуффре.

Вирджиния Джуффре подала в суд на принца Эндрю в августе 2021 года. По ее словам, он неоднократно принуждал ее к сексуальным отношениям, когда ей было 17 лет, в том числе в особняке миллиардера Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Принц отрицал обвинения и утверждал, что не помнит встреч с правозащитницей, а фотографию, на которой они были запечатлены с подругой Эпштейна Гилейн Максвелл, назвал подделкой.

После обвинений принца лишили воинских званий и права королевского покровительства, то есть поддержки благотворительных, военных и общественных организаций со стороны члена королевской семьи. В 2019 году он попросил освободить его от публичных обязанностей в связи с разразившимся скандалом.

Бывшая королева Великобритании Елизавета II пожертвовала £2 млн (около $2,7 млн) в фонд Джуффре после того, как принц Эндрю заключил внесудебное соглашение с правозащитницей, пообещав сделать «существенное пожертвование» в учрежденный ею фонд помощи жертвам насилия.

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