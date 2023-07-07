Компания-владелец батискафа «Титан» приостановила все операции

Компания OceanGate заявила, что приостанавливает все исследовательские и коммерческие операции после того, как батискаф «Титан» затонул в Атлантическом океане.

«OceanGate приостанавливает всю свою исследовательскую и коммерческую деятельность», — говорится в сообщении на сайте компании.

18 июня с радаров пропал батискаф OceanGate под названием «Титан», который отправился к обломкам «Титаника» на дне Атлантического океана. На борту находились пять человек: управлявший батискафом 61-летний директор OceanGate (компании — владельца «Титана») Стоктон Раш, 58-летний британский миллиардер Хэмиш Хардинг, 48-летний пакистано-британский бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман, а также 77-летний пилот аппарата, бывший военный водолаз и исследователь «Титаника» француз Поль-Анри Наржоле.

Батискаф искали четыре дня, в итоге его обломки нашли примерно в 200 метрах от «Титаника» 22 июня. OceanGate объявила всех членов экипажа погибшими. В Береговой охране США заявили, что Батискаф пострадал от «катастрофической имплозии»: его корпус не выдержал давления и был сжат толщей воды на большой глубине. 29 июня в районе места, где нашли обломки «Титана», были обнаружены «предполагаемые человеческие останки».