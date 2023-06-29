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В районе обломков «Титана» обнаружили «предполагаемые» останки людей

Береговая охрана США: в районе обломков «Титана» обнаружены предполагаемые останки жертв
В районе обломков спускавшегося к затонувшему «Титанику» батискафа «Титан» обнаружены, предположительно, человеческие останки, сообщила береговая охрана США. Их извлекли со дна океана. Останки подвергнут анализу
Обломки батискафа &laquo;Титан&raquo; прибыли в порт Сент-Джонс в Канаде
Обломки батискафа «Титан» прибыли в порт Сент-Джонс в Канаде (Фото: Paul Daly / Keystone Press Agency / Global Look Press)

В районе места, где нашли обломки батискафа «Титан», обнаружены «предполагаемые человеческие останки», сообщает береговая охрана США, передает CNN.

Их извлекли со дна океана, останки подвергнут анализу, добавило ведомство.

Обломки подлодки обнаружили на дне океана 22 июня — через четыре дня после ее пропажи. Их нашли неподалеку от затонувшего «Титаника». На борту батискафа находились пять человек: управлявший батискафом 61-летний директор OceanGate (компании — владельца «Титана») Стоктон Раш, 58-летний британский миллиардер Хэмиш Хардинг, 48-летний пакистано-британский бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман, а также 77-летний пилот аппарата, бывший военный водолаз и исследователь «Титаника» француз Поль-Анри Наржоле.

В Береговой охране США полагают, что батискаф пострадал от «катастрофической имплозии»: его корпус не выдержал давления и был сжат толщей воды на большой глубине. Все, кто находился на судне, погибли.

Береговая охрана приступила к расследованию обстоятельств крушения и начала сбор улик. 28 июня поднятые со дна океана обломки доставили в порт Сент-Джонс канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор. На кадрах, опубликованных Associated Press, видны некоторые части подлодки, подвешенные на кране. Агентство отмечало, что их изучение поможет экспертам продвинуться в определении причины произошедшего.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Титаник береговая охрана США батискаф
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