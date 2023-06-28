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Появились фото и видео обломков батискафа «Титан»

Появились фото и видео с обломками потерпевшего крушение в Атлантике батискафа «Титан»
Обломки доставили в порт Сент-Джонс канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор и начали выгружать на берег. Их обнаружили 22 июня — через четыре дня после пропажи батискафа, на котором находились пять человек

Фото:Paul Daly / Keystone Press Agency / Global Look Press Фото:Paul Daly / Keystone Press Agency / Global Look Press Фото:David Hiscock / Reuters Фото:David Hiscock / Reuters

Обломки батискафа «Титан», потерпевший крушение во время экспедиции к пароходу «Титаник», достали со дна Атлантического океана, их фото опубликовало агентство Associated Press.

Обломки доставили в порт Сент-Джонс канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор. На кадрах видны некоторые части подлодки, подвешенные на кране. Рабочие поочередно снимают их с крюка.

Появились фото и видео обломков батискафа «Титан»
Video

Как отмечает агентство, расследование причин катастрофы должно сильно продвинуться, когда эксперты приступят к их изучению.

Береговая охрана США нашла обломки подлодки на дне океана 22 июня — через четыре дня после ее пропажи. Их обнаружили неподалеку от затонувшего «Титаника». На борту батискафа находились пять человек: управлявший батискафом 61-летний директор OceanGate (компании — владельца «Титана») Стоктон Раш, 58-летний британский миллиардер Хэмиш Хардинг, 48-летний пакистано-британский бизнесмен Шахзада Давуд и его 19-летний сын Сулейман, а также 77-летний пилот аппарата, бывший военный водолаз и исследователь «Титаника» француз Поль-Анри Наржоле.

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В Береговой охране США полагают, что батискаф пострадал от «катастрофической имплозии»: его корпус не выдержал давления и был сжат толщей воды на большой глубине. Все, кто находился на судне, погибли.

Береговая охрана приступила к расследованию обстоятельств крушения и начала сбор улик.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
«Титаник» батискаф
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