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Кириенко посетил позиции российских сил в Запорожской области

Балицкий: Кириенко посетил позиции российских сил в Запорожской области
Сергей Кириенко и Евгений Балицкий (третий и четвертый слева)
Сергей Кириенко и Евгений Балицкий (третий и четвертый слева) (Фото: BalitskyEV / Telegram)

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко посетил позиции батальона им. Судоплатова в Запорожской области, сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий.

«Лично увидели, что достижений у противника нет, но они продолжают отправлять своих солдат на убой. Только сегодня утром была отражена очередная попытка наступления, противник потерял технику и живую силу», — написал он.

Кириенко и Балицкий осмотрели позиции, блиндажи и окопы батальона и убедились «в хорошей обеспеченности бойцов всем необходимым».

Накануне член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов и руководитель действующей в зоне военной операции добровольческой группы «Царские волки» Дмитрий Рогозин сообщили о готовящемся наступлении ВСУ в регионе. Рогов ссылался на телеграм-канал «НгП раZVедка», в котором говорилось, что «ожидается начало масштабного наступления противника в направлении основного удара на линии населенного пункта Степовое — Жеребянки и флангового удара на линии населенного пункта Новоданиловка — Работино».

Степовое и Жеребянки находятся на расстоянии чуть больше 6 км в Васильевском районе Запорожской области. Новоданиловка находится в Ореховском районе, Работино — в Токмакском районе.

4 июля Рогов говорил, что украинские войска атакуют российские позиции на васильевском направлении запорожского фронта, в том числе в Жеребянках. В тот же день об «активизации противника» сообщал Рогозин.

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Кириенко посетил позиции российских сил в Запорожской области
Кириенко посетил позиции российских сил в Запорожской области

Теги
Евгений Балицкий ВСУ Украина Запорожская область Запорожье Сергей Кириенко
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