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В ЦБ допустили первое с сентября повышение ставки из-за рисков инфляции

Зампред ЦБ Заботкин допустил повышение ключевой ставки на следующем заседании
С сентября прошлого года ставка соответствовала прогнозу ЦБ и оставалась неизменной. Однако в мае инфляция перешла к росту после 12 месяцев снижения
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Баланс рисков смещается в проинфляционную сторону, на следующем заседании ЦБ может повысить ключевую ставку, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин, передает «РИА Новости».

«Ставка 7,5% в течение периода времени соответствовала нашему пониманию, в том числе нашему прогнозу, тому, что требуется, чтобы стабилизировать инфляцию вблизи 4% на наши цели. Пока данные это подтверждали. Но мы видим, что баланс рисков все в большей степени смещен в сторону проинфляционную», — объяснил Заботкин. Следующее заседание Банка России по ключевой ставке пройдет 21 июля.

9 июня совет директоров Банка России сохранил ключевую ставку 7,5% годовых. На этом уровне ставка остается с сентября 2022 года. Тогда же Росстат отчитался, что в мае годовая инфляция в России ускорилась до 2,51% по сравнению с апрелем, когда инфляция составила 2,31%. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,31%.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что динамика годового показателя инфляции развернулась и в мае перешла к росту после 12 месяцев снижения. Регулятор также отмечал,  что текущие темпы прироста цен продолжают увеличиваться, а инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий остаются на повышенном уровне. Проинфляционные риски по-прежнему формируют ускорение исполнения бюджетных расходов, ухудшение условий внешней торговли и состояние рынка труда.

В ЦБ допустили первое с сентября повышение ставки из-за рисков инфляции
В ЦБ допустили первое с сентября повышение ставки из-за рисков инфляции

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Юлия Волкова Юлия Волкова
ключевая ставка ЦБ Банк России
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