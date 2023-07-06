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Reuters узнал о возможной встрече Байдена и Эрдогана на саммите НАТО

Reuters: Байден и Эрдоган могут провести встречу во время саммита НАТО
Джо Байден и Реджеп Тайип Эрдоган
Джо Байден и Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Президент США Джо Байден и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган могут встретиться во время саммита НАТО в Вильнюсе, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По словам одного из собеседников издания, сейчас идет работа над организацией короткой встречи двух лидеров. Они могут обсудить, в частности, вступление Швеции в НАТО, которому противостоит Турция.

Накануне Байден встретился с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. Американский президент заявил, что страна поддерживает вступление Швеции в НАТО. «Швеция сделает наш альянс сильнее и уже разделяет те же ценности, что и мы в НАТО. И мы с нетерпением ждем вашего членства», — сказал он.

6 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Швеция не вступит в НАТО на предстоящем саммите альянса 11–12 июля в Вильнюсе, так как Турция не ратифицирует ее заявку до этого срока. Он добавил, что накануне саммита, 10 июля, проведет встречу с Эрдоганом и Кристерссоном для обсуждения дальнейших шагов Стокгольма по вступлению в НАТО.

В январе Эрдоган предупредил Швецию, что ей не следует ожидать его поддержки при вступлении в НАТО после того, как Коран был сожжен у посольства Анкары в Стокгольме во время акции протеста.

В начале июня генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Швеция выполнила все обязательства для вступления в альянс. Например, Стокгольм снял запрет на экспорт оружия в Турцию и внес правки в законы о противодействии терроризму. Однако позже Bloomberg узнал, что Анкара представила новые требования к Швеции — выдать ей всех подозреваемых в терроризме курдских сепаратистов — членов РПК и «Курдских отрядов народной самообороны» (YPG).

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В конце июня в Швеции снова сожгли Коран у мечети. Акцию согласовала полиция. Эрдоган заявил, что это станет еще одним препятствием на пути страны к членству в НАТО.

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Турция США Реджеп Тайип Эрдоган Джо Байден
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Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
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