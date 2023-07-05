Гладков сообщил о пострадавшей при обстреле белгородского города Валуйки

При обстреле белгородского города Валуйки со стороны ВСУ пострадала женщина. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Женщина с осколочными ранениями грудной клетки доставлена в Валуйскую ЦРБ. Ей оказывается вся необходимая медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Помимо этого, были повреждены восемь частных домов и линия электропередачи. На месте происшествия работают оперативные и аварийные службы, проводится подомовой обход.

Об обстреле Валуек губернатор сообщил ранее 5 июля. Он рассказал, что сработала система ПВО. По словам Гладкова, обстрел города продолжался в течение часа.

С начала военной операции на Украине Белгородская область регулярно попадает под обстрелы. В регионе действуют желтый уровень террористической опасности, а также введенный президентом режим среднего реагирования.