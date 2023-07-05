Курский и белгородский губернаторы сообщили о новых обстрелах

Губернаторы Старовойт и Гладков сообщили об обстрелах поселка Теткино и города Валуйки

Город Валуйки в Белгородской области попал под обстрел, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

В городе сработала система ПВО. Сильно повреждены два частных дома и пять автомобилей. По предварительным данным, пострадавших нет.

Губернатор Курской области Роман Старовойт, в свою очередь, сообщил об обстреле поселка Теткино Глушковского района, всего было зафиксировано 12 «прилетов». Сильные повреждения получила школа № 2, пострадавших нет.

С начала военной операции на Украине Белгородская и Курская области регулярно попадают под обстрелы. В частности, 4 июля было атаковано село курское село Горналь: в один из домов попал артиллерийский снаряд, никто не пострадал.

В тот же день белгородское село Новостроевка-Вторая подверглось минометному обстрелу, было прямое попадание в частный жилой дом — сильно повреждены крыша, фасад и забор. Повреждения получили также хозпостройка и линии электро- и газоснабжения. Через несколько часов после обстрела села над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО, сообщал Гладков.