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Опекун пропавшего в Екатеринбурге мальчика созналась в сокрытии его трупа

МВД: опекун пропавшего в Екатеринбурге шестилетнего мальчика спрятала его труп в гаражах

Опекун пропавшего в Екатеринбурге мальчика созналась в сокрытии его трупа
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Тело шестилетнего мальчика, пропавшего в Екатеринбурге, было спрятано в гаражах. Об этом правоохранительным органам рассказала его опекун Вероника Наумова во время допроса, сообщает портал E1.

Что стало причиной смерти ребенка, пока неизвестно. По данным портала, мальчик погиб еще в декабре.

«Сегодня утром оперуполномоченные уголовного розыска обнаружили тело ребенка на территории гаражного комплекса в Чкаловском районе Екатеринбурга. Оно было спрятано в большую сумку», — рассказали РБК в пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области. В ведомстве отметили, что в поисковых мероприятиях участвовали около тысячи сотрудников полиции и волонтеров.

О том, что пропал шестилетний мальчик, сообщили в Следственном комитете по Свердловской области — якобы 26 июня ребенок 2017 года рождения ушел из дома и не вернулся. В ходе расследования уголовного дела официальный опекун была потерпевшей. Позже и.о. руководителя СУ СК по региону Анатолий Надбитов заявил, что опекун скрыла факт гибели ребенка от сотрудников структур, осуществляющих контроль над опекаемыми детьми. Он говорил, что смерть мальчика наступила несколько месяцев назад.

По словам бывшего воспитанника Наумовой Даниила Егольникова, опекун била ребенка, «запирала в подвале, била электрошокером, держала в холодной воде, ставила в угол и заставляла приседать». Он добавил, что так мальчика наказывали за «воровство» продуктов из холодильника, поскольку он раньше недоедал.

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По информации E1, Наумову дважды проверяли на полиграфе, но отпускали, а 28 июня ее вызвали на допрос и задержали. Она сама обратилась в поисковые отряды 26 июня.

Теги
Дети Екатеринбург МВД Следственный комитет новости
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