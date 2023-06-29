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В Екатеринбурге нашли мертвым пропавшего шестилетнего мальчика

СК: в Екатеринбурге нашли тело пропавшего шестилетнего ребенка
Фото: Наталья Чернохатова / URA.RU / ТАСС
Фото: Наталья Чернохатова / URA.RU / ТАСС

В Екатеринбурге обнаружили тело шестилетнего мальчика после его исчезновения. Об этом сообщает и.о. руководителя СУ Следственного комитета по Свердловской области Анатолий Надбитов в телеграм-канале.

«По данным следствия, смерть малолетнего наступила несколько месяцев назад. <...> Факт гибели ребенка опекуном был скрыт от сотрудников структур, осуществляющих контроль над опекаемыми детьми», — заявил Надбитов. Он отметил, что эти работники не приняли необходимых мер, что позволило продолжительное время скрывать произошедшее.

Надбитов добавил, что по делу об исчезновении малолетнего мальчика была задержана его официальный опекун, которая может быть причастна к произошедшему. «В настоящее время следователями СКР с женщиной проводятся необходимые процессуальные действия», — сказал Надбитов.

Ранее Следственный комитет сообщал, что 26 июня ребенок 2017 года рождения ушел из дома на Симферопольской улице в Екатеринбурге и не вернулся. В ходе расследования уголовного дела официальный опекун была потерпевшей, ведомство с помощью полиграфа допросило других лиц, которые могли бы сообщить значимую для следствия информацию. В поиске мальчика задействовали свыше 1500 человек. 

Теги
Дети Следственный комитет Екатеринбург
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