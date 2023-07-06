Диагноз «сибирская язва» не подтвердился у одного госпитализированного в Туве

У одного госпитализированного в Туве не подтвердилась сибирская язва

Фото: Мария Савченко / РИА Новости

Диагноз «сибирская язва» не подтвердился у одного из шести госпитализированных в больницы Республики Тыва. Об этом сообщает пресс-служба регионального минздрава.

«У одного пациента сибирской язвы не выявлено. Также накануне в Барун-Хемчикский межкожуунный (районный. — РБК) медицинский центр поступила одна женщина с подозрением на заболевание сибирской язвой. Анализы взяты, пациент находится под наблюдением врачей», — сообщили в пресс-службе.

Ранее в регионе с подозрением на наличие сибирской язвы госпитализировали шесть человек. У четырех пациентов диагноз подтвержден.

Заболевших госпитализировали в Барун-Хемчикском районе и городе Ак-Довурак. С 30 июня в этих местах введен карантин. Запрещено проведение ярмарок и других мероприятий, связанных с передвижением и скоплением животных, а также убой скота на оборот мяса внутри и за пределами карантинной зоны.

Сибирская язва — опасное инфекционное заболевание домашнего скота и диких животных всех видов, а также человека. Основной причиной заражения людей является контакт с зараженным скотом в процессе убоя. «Воротами» для сибирской язвы является поврежденная кожа. Широкое распространение возбудителя по всему организму происходит редко и приводит к сибиреязвенному сепсису. Среди симптомов последнего: повышение температуры до 39–40 градусов, одышка, боли в груди, кашель и понос с кровью. Сибирская язва у человека поддается лечению, оно проводится исключительно в стационаре с применением антибиотиков.

Роспотребнадзор продолжает профилактические мероприятия в очаге. Так, специалисты провели дезинфекцию на пастбище, на чабанской стоянке и в местах пребывания заболевших. Всего было обработано 11,5 тыс. кв. м. В ведомстве подтвердили, что угрозы распространения сибирской язвы нет.