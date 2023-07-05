У четырех человек в Туве диагностировали сибирскую язву

В Туве у четырех человек диагностировали сибирскую язву

Еще у троих жителей Тувы подтвердился диагноз «сибирская язва», ранее было известно об одном заболевшем. Все четверо участвовали в убое лошади и разделке ее туши для сдачи мяса. Еще двоих жителей обследуют врачи

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

У четырех человек в Туве подтвержден диагноз «сибирская язва». Об этом сообщил Роспотребнадзор.

«В ходе наблюдения за контактными лицами диагноз «сибирская язва» поставлен еще трем жителям Тувы, участвовавшим в разделке туши лошади в Барун-Хемчикском районе республики», — говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК.

Ранее сообщалось об одном 24-летнем жителе Тувы, которого госпитализировали с признаками заболевания сибирской язвой. Он участвовал в убое лошади для сдачи мяса. Врачи оценивали его состояние как тяжелое.

Еще двоих обследуют, уточнили позднее в минздраве региона.

В Барун-Хемчикском районе и городе Ак-Довурак с 30 июня ввели карантин. Был введен запрет на проведение ярмарок выходного дня и других мероприятий, связанных с передвижением и скоплением животных, а также убой скота на оборот мяса внутри и за пределами карантинной зоны.

Сейчас противоэпидемический отряд Роспотребнадзора продолжает профилактические мероприятия в очаге. Так, специалисты провели дезинфекцию на пастбище, на чабанской стоянке и в местах пребывания заболевших. Всего было обработано 11,5 тыс. кв. м.

У забитой лошади в процессе исследования биоматериалов был обнаружен возбудитель сибирской язвы. Останки животного утилизированы в инсинераторе (установка для утилизации, безопасного термического сжигания и уничтожения биологических, медицинских отходов).

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что угрозы распространения сибирской язвы нет.

В марте три случая заражения сибирской язвой зафиксировали в Чувашии и Подмосковье. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил тогда, что очаги заболевания в стране удалось локализовать.