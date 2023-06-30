В Туве мужчина попал в больницу с подозрением на сибирскую язву

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Жителя Тувы госпитализировали с признаками заболевания сибирской язвой, сообщили РБК в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

«Специалистами управления Роспотребнадзора незамедлительно начато эпидрасследование и комплекс необходимых противоэпидемических мероприятий. Установлены лица, контактировавшие с заболевшим. По месту пребывания гражданина проведена дезинфекция», — сообщили в ведомстве.

К организации противоэпидемических мероприятий привлекли Иркутский и Ставропольский противочумные институты Роспотребнадзора.

29 июня житель села Бижиктиг-Хая, который несколькими днями ранее участвовал в убое лошади для сдачи мяса, обратился в районную больницу с жалобами на ухудшение состояния здоровья, сообщили в региональной прокуратуре. На следующий день его госпитализировали в инфекционную больницу Кызыла.

Материал дополняется