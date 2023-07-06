С IKEA могут взыскать ₽2 млрд за отказ строить ТЦ «Мега» под Санкт-Петербургом

На IKEA подали иск на ₽2 млрд за отказ строить «Мегу» под Петербургом

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IKEA могут обязать выплатить более 2 млрд руб. за отказ строить торговый центр «Мега» под Санкт-Петербургом. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области назначил к рассмотрению иск к шведской компании Ingka Centres, которой принадлежат комплексы IKEA и «Мега», на 17 августа, следует из картотеки дел.

Истцом выступает Северный научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации (СевНИИГиМ), который был партнером Ingka Centres по строительству торгово-развлекательного центра «Мега Новоселье» вместе с IKEA примерно на 220 тыс. кв. м. Открыть центр планировалось еще в 2021 году, но шведская компания решила отказаться от проекта.

СевНИИГиМ должен был взять на себя задачи по проектированию и согласованию объектов с властями, включая транспортную развязку в районе 84-го км Кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга (КАД). Финансировать строительство ТРЦ должны были обе стороны. После отказа от проекта институт подал в суд с требованием возместить ему более 2 млрд руб., которые должны были покрыть затраты и проценты за использование чужих денег в рамках предварительного договора соинвестирования.

Это не первый иск СевНИИГиМ к владельцам IKEA и «Меги» — в декабре 2022 года суд взыскал с последних 60 млн руб. в пользу института за проектирование развязки.

После начала военной операции на Украине магазины IKEA приостановили работу в России. В феврале 2023 года Ingka решила продать весь российский бизнес. В марте два производственных актива владельца IKEA — группы Ingka были проданы российскому лесопереработчику «Лузалес»: в Тихвине Ленинградской области и поселке Красная Поляна Кировской области.