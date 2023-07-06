На IKEA подали иск на ₽2 млрд за отказ строить «Мегу» под Петербургом

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 6 июля
EUR ЦБ: 98,41 (+0,68) Инвестиции, 05 июл, 16:06 Курс доллара на 6 июля
USD ЦБ: 90,34 (+0,79) Инвестиции, 05 июл, 16:06
Один человек пострадал при обстреле села в Белгородской области Политика, 14:41
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:40
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 14:39
Домодедово открыло новый сегмент международного терминала. Фоторепортаж Общество, 14:38 
Ошибки компаний, которые хотят взыскать ущерб с работников Pro, 14:38
Фонд Романа Абрамовича учредил фестиваль российского кино «Маяк» Life, 14:38
Масоны: чем они занимаются и что значит всевидящее око Социальная экономика, 14:36
РБК Диалоги с Игорем Шуваловым
Как формируется новый баланс интересов государства и бизнеса
Оставить заявку
Россия и другие страны сокращают дипломатическое присутствие. Инфографика Политика, 14:34
Вассерман опроверг госпитализацию словами «жив-здоров» Общество, 14:31
ГИБДД начала готовить проект о приравнивании электронных прав к бумажным Авто, 14:27
Американского теннисиста отстранили за антидопинговое нарушение Спорт, 14:26
На Урале задержали заведующую детсада, куда ходил погибший ребенок Общество, 14:23
ПСБ расширил возможности приема платежей через смартфон Пресс-релиз, 14:21
Лондон снял санкции с бывшего первого зампреда «Сбера» Хасиса Бизнес, 14:15

Встреча с
Игорем Шуваловым

Партнерство бизнеса и власти — это реально?

Есть ли в России длинные деньги?

На каких принципах инвестирует ВЭБ?

Экономика предложения — что это значит для России?
Подать заявку
Бизнес ,  
0 

На IKEA подали иск на ₽2 млрд за отказ строить «Мегу» под Петербургом

С IKEA могут взыскать ₽2 млрд за отказ строить ТЦ «Мега» под Санкт-Петербургом
Фото: Hector Vivas / Getty Images
Фото: Hector Vivas / Getty Images

IKEA могут обязать выплатить более 2 млрд руб. за отказ строить торговый центр «Мега» под Санкт-Петербургом. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области назначил к рассмотрению иск к шведской компании Ingka Centres, которой принадлежат комплексы IKEA и «Мега», на 17 августа, следует из картотеки дел.

Истцом выступает Северный научно-исследовательский институт гидротехники и мелиорации (СевНИИГиМ), который был партнером Ingka Centres по строительству торгово-развлекательного центра «Мега Новоселье» вместе с IKEA примерно на 220 тыс. кв. м. Открыть центр планировалось еще в 2021 году, но шведская компания решила отказаться от проекта.

СевНИИГиМ должен был взять на себя задачи по проектированию и согласованию объектов с властями, включая транспортную развязку в районе 84-го км Кольцевой автомобильной дороги вокруг Санкт-Петербурга (КАД). Финансировать строительство ТРЦ должны были обе стороны. После отказа от проекта институт подал в суд с требованием возместить ему более 2 млрд руб., которые должны были покрыть затраты и проценты за использование чужих денег в рамках предварительного договора соинвестирования.

Это не первый иск СевНИИГиМ к владельцам IKEA и «Меги» — в декабре 2022 года суд взыскал с последних 60 млн руб. в пользу института за проектирование развязки.

После начала военной операции на Украине магазины IKEA приостановили работу в России. В феврале 2023 года Ingka решила продать весь российский бизнес. В марте два производственных актива владельца IKEA — группы Ingka были проданы российскому лесопереработчику «Лузалес»: в Тихвине Ленинградской области и поселке Красная Поляна Кировской области.

Теги
IKEA «Мега» Арбитражный суд Санкт-Петербург

Встреча с
Игорем Шуваловым

Партнерство бизнеса и власти — это реально?

Есть ли в России длинные деньги?

На каких принципах инвестирует ВЭБ?

Экономика предложения — что это значит для России?
Подать заявку
Материалы по теме
В России открылся первый белорусский магазин с аналогами товаров IKEA
Бизнес
Покупатель фабрик IKEA в России пообещал сохранить все рабочие места
Бизнес
Покупатель активов IKEA рассказал о планах производства школьной мебели
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter