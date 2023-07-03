Минобороны сообщило о девяти отраженных на донецком направлении атаках
Российские войска отразили девять атак ВСУ на донецком направлении, сообщило Минобороны. Уничтожены до 260 украинских военных, один танк, три боевые бронированные машины, пять пикапов, гаубица М109 Paladin и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».
На краснолиманском направлении были отражены четыре атаки украинских войск, на южнодонецком — три. На запорожском направлении в районе села Марфополь была уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа.
1 июля российское военное ведомство сообщило, что войска отразили на донецком направлении 15 атак ВСУ. Потери Киева министерство оценило в более чем 265 человек. На следующий день Минобороны заявило об 11 отбитых атаках на донецком направлении, в результате которых были уничтожены до 360 украинских военнослужащих.