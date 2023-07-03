Минобороны сообщило о девяти отраженных на донецком направлении атаках

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Российские войска отразили девять атак ВСУ на донецком направлении, сообщило Минобороны. Уничтожены до 260 украинских военных, один танк, три боевые бронированные машины, пять пикапов, гаубица М109 Paladin и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На краснолиманском направлении были отражены четыре атаки украинских войск, на южнодонецком — три. На запорожском направлении в районе села Марфополь была уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа.

1 июля российское военное ведомство сообщило, что войска отразили на донецком направлении 15 атак ВСУ. Потери Киева министерство оценило в более чем 265 человек. На следующий день Минобороны заявило об 11 отбитых атаках на донецком направлении, в результате которых были уничтожены до 360 украинских военнослужащих.