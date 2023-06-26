Зеленский посетил подразделения ВСУ в подконтрольной Киеву части ДНР

Владимир Зеленский (справа) (Фото: V_Zelenskiy_official / Telegram)

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем телеграм-канале, что съездил в расположение оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Хортица» украинских вооруженных сил в подконтрольной Киеву части Донецкой народной республики (ДНР).

«Честь быть сегодня здесь, поговорить с командующим», — сказал Зеленский на видеозаписи. В сообщении, которым он сопроводил видео, президент отметил, что встретился с подразделениями оперативно-стратегической группировки войск «Хортица» Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Офис Зеленского сообщил, что президент Украины 26 июня посетил подконтрольные Киеву территории ДНР, встретился с бойцами и командующим «Хортицей» генерал-полковником Александром Сырским. В сообщении офиса сказано, что подразделения группировки участвовали в боях за Артемовск (Бахмут).

ДНР вошла в состав России по итогам референдума, который состоялся там в сентябре. Киев переход территории не признал — украинские власти считают ее оккупированной. Украина сохраняет контроль над частью северных районов республики.

Артемовск находится под контролем российских сил с 21 мая. Город был взят «в результате наступательных действий штурмовых отрядов «Вагнер» при поддержке артиллерии и авиации», заявили в Минобороны. Затем частная военная компания «Вагнер» объявила о выводе своих сил из города и передаче позиций военным. С тех пор ведомство неоднократно отчитывалось об отражении украинских атак близ Артемовска.