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Песков заявил о проверке части деклараций чиновников Кремля

Пресс-секретарь Песков: часть деклараций сотрудников администрации президента проверены

Часть деклараций о доходах сотрудников администрации президента проверена, остальная часть — еще нет, сообщил «РИА Новости» пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Часть проверена, часть в процессе. Соответствующее управление в администрации работает постоянно», — сказал Песков.

Президент, депутаты, сенаторы и другие чиновники подают декларации о доходах и имуществе ежегодно. Однако с 1 марта в силу вступает новый закон, согласно которому декларации депутатов теперь будут публиковать в обобщенном виде, без указания персональных данных. Этот закон никому не запрещает обнародовать свои декларации по собственному желанию, отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Военных, силовиков и чиновников, которые принимают, принимали или будут принимать участие в военных действиях, вообще освободили от декларирования доходов и расходов. Указ об этом президент Владимир Путин подписал в прошлом декабре.

В этом году декларации о доходах нужно было подать до 1 апреля. Путин и сотрудники его администрации сдали декларации о доходах, однако в этом году публиковать такие документы не будут, рассказывал Песков.

Теги
Дмитрий Песков администрация президента декларация декларации декларации о доходах

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