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В Орехово-Зуево две девочки пострадали из-за падения кабины аттракциона

Две 15-летние девочки пострадали из-за падения кабины аттракциона в парке в Орехово-Зуево

Две 15-летние девочки пострадали из-за падения кабины детского аттракциона в парке в Орехово-Зуево, сообщили в пресс-службе подмосковной прокуратуры.

Накануне, 5 июля, в городском парке на детском аттракционе «Веселая волна» с рельсов сошла одна из кабинок, в которой находились две девочки. Они получили травмы различной степени и были доставлены в медицинское учреждение.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Прокуратура решила провести проверку и дать оценку соблюдению требований безопасности при эксплуатации детских аттракционов.

6 мая в парке аттракционов в Оренбурге рухнула карусель «Цепочка», в результате чего пострадали 20 человек, из них — 12 детей. Мэрия города сообщила, что обрушение произошло из-за поломки механизма. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 238 УК.

В итоге следователи задержали руководителей двух компаний, обслуживающих аттракционы в парке, — ООО «Аттракцион-Сервис» (предоставляла услуги отдыхающим) и ООО «Винтаж» (отвечала за техническое обслуживание аттракционов).

Теги
Орехово-Зуево Московская область аттракцион сход с рельсов

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