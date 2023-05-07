СК сообщил о задержании в Оренбурге руководителей компаний, обслуживающих упавшую карусель

В Оренбурге задержали ответственных за обслуживание упавшей карусели

В качестве подозреваемых задержаны руководители компаний «Аттракцион-Сервис» и «Винтаж». Предприятия отвечают за предоставление услуг посетителям парка, где рухнула карусель, и техническое обслуживание аттракционов

Фото: СК РФ

В Оренбурге задержали руководителей двух компаний, обслуживающих аттракционы в парке, где обрушилась карусель, сообщает областное управление Следственного комитета.

ООО «Аттракцион-Сервис» предоставляло услуги отдыхающим, а ООО «Винтаж» отвечало за техническое обслуживание аттракционов, сообщает ведомство. В компаниях провели обыски, силовики изъяли документы об организации работы аттракционов.

СК сообщает, что руководители задержаны в качестве подозреваемых, ведомство просит избрать им меру пресечения (какую, не уточняется). Имен задержанных следователи не приводят.

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Карусель рухнула 6 мая, по данным мэрии, причиной стала поломка механизма. Глава города Сергей Салмин заявил, что к компании-концессионеру, которая гарантировала безопасность аттракционов, «есть серьезные вопросы» и договор с ней может быть расторгнут. В пресс-службе губернатора Оренбургской области сообщили, что карусель не была зарегистрирована в органах технадзора.

По данным Минздрава, пострадали 20 человек, в том числе дети, 15 из них госпитализировали. Их лечение оплатит собственник парка, сообщили в пресс-службе главы региона.

СК завел уголовное дело по ч. 2 ст. 293 (халатность, повлекшая по неосторожности тяжкий вред здоровью) и ч. 2 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).