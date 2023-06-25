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Один человек погиб при сходе с рельсов вагона американских горок в Швеции

В Стокгольме при сходе с рельсов вагона американских горок погиб один человек

В парке аттракционов Gröna Lund в Стокгольме вагон американских горок Jetline сошел с рельсов, сообщает шведский телеканал SVT.

В результате произошедшего погиб один человек, еще девять получили ранения. Среди пострадавших есть трое детей, у них незначительные травмы.

По данным спасательной службы, люди упали из вагона, когда он сошел с рельсов, а потом застрял при наклоне. Еще несколько человек застряли на аттракционе, их снимали оттуда сотрудники служб экстренной помощи.

Руководство Gröna lund решило закрыть парк как минимум на неделю. Полиция начала предварительное расследование по факту причинения смерти, телесных повреждений и создания опасности для посетителей парка. Менеджер Gröna lund Анника Троселиус отметила, что проверки аттракционов проводятся ежедневно, еженедельно и ежемесячно как независимыми инспекторами, так и сами специалистами парка.

Материал дополняется

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