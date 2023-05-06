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Минздрав сообщил о состоянии пострадавших на карусели в Оренбурге

Минздрав: два человека находятся в тяжелом состоянии после обрушения карусели в Оренбурге
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

При обрушении карусели в Оренбурге пострадали 20 человек, двое из них — женщина и десятилетняя девочка находятся в тяжелом состоянии, сообщила министр здравоохранения Оренбургской области Татьяна Савинова.

«Пострадали 20 человек, из них — 12 детей, восемь человек после осмотра врачей направлены на амбулаторное лечение с поверхностными ушибами и ссадинами», — сказала Савинова.

Она уточнила, что 12 человек, в том числе шестеро детей, госпитализированы в четыре больницы Оренбурга. Одна женщина получила множественные травмы, она находится на ИВЛ в реанимации, ее состояние крайне тяжелое.

«В тяжелом состоянии один ребенок 10 лет, находится в реанимации, дышит сама, консультирована с федеральным центром, получает все необходимое лечение», — добавила глава регионального минздрава.

Еще десять пациентов находятся в среднетяжелом состоянии и получают лечение в травматологических отделениях, сообщила она.

Минздрав сообщил о состоянии пострадавших на карусели в Оренбурге
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6 мая в парке аттракционов в Оренбурге рухнула карусель «Цепочка». Мэрия города сообщила, что обрушение произошло из-за поломки механизма. Глава города Сергей Салмин заявил, что к компании-концессионеру, которая гарантировала безопасность аттракционов, «есть серьезные вопросы» и договор с ней может быть расторгнут.

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по ст. 238 УК (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Теги
Оренбург Карусель обрушение Минздрав пострадавшие
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