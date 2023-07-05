Глава МИД Венгрии поблагодарил Мурашко за поставки в страну «Спутника V»

Михаил Мурашко и Петер Сийярто (Фото: Noemi Bruzak / EPA / ТАСС)

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто поблагодарил Россию и министра здравоохранения Михаила Мурашко за поставки в страну вакцины от коронавируса «Спутник V». Об этом он заявил на пресс-конференции в Будапеште после встречи с Мурашко, передает ТАСС.

Сийярто отметил, что лично Мурашко сыграл важную роль в организации поставок вакцины в Венгрию.

«Благодаря этому миллион венгров смогли сделать прививки российской вакциной «Спутник V». <...> Мы не забудем об этой помощи», — заверил министр.

В августе 2020 года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину против коронавируса — «Спутник V» разработки НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Вакцина состоит из двух компонентов на основе аденовирусных векторов 26-го и 5-го типов. В Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) заявляли, что эффективность «Спутника V» по результатам анализа данных 3,8 млн вакцинированных россиян составила 97,6%. Прививка проводится двумя компонентами.

«Спутник V» не прошел сертификацию в Евросоюзе, однако Россия и Венгрия в январе 2021 года подписали контракт о поставке российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в эту страну. Еврокомиссия грозила принять против Венгрии административные меры. Сийярто тогда заявлял, что в ЕС действует сильное лобби против вакцин, произведенных вне союза, но законодательство страны позволяет в экстренных случаях обойти противодействие Брюсселя.

Так как Венгрия входит в Евросоюз, разрешение на использование лекарства должен был предоставить европейский регулятор — Европейское агентство лекарственных средств (EMA). При этом портал Index отмечал, что препарат, не получивший одобрения EMA, может быть выпущен на рынок в рамках особой процедуры. Страна — член ЕС, принявшая соответствующее решение, обязана взять на себя всю ответственность за него.