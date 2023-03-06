В Москве вновь появился первый компонент «Спутника V»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 марта
EUR ЦБ: 80,24 (+0,19) Инвестиции, 16:10 Курс доллара на 7 марта
USD ЦБ: 75,47 (+0,01) Инвестиции, 16:10
В Кот-д'Ивуаре 21-летний футболист умер от остановки сердца во время игры Спорт, 17:44
Полиция Сингапура начала следствие в отношении Terraform Labs и До Квона Крипто, 17:43
Morgan Stanley предсказал краткосрочное ралли на фондовом рынке США Инвестиции, 17:41
Кассационный суд уточнил ответственность риелтора при срыве сделки Недвижимость, 17:32
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:30
Белгородский губернатор сообщил об обстреле села Муром Политика, 17:28
Внедорожник упал в озеро в Кабардино-Балкарии Общество, 17:14
Внутренние и внешние опоры лидера в новой реальности
15 марта 19:00
Записаться
Жители Кубани получили ложные сообщения об угрозе ракетного удара Общество, 17:12
Мадрид потребовал от США вывезти зараженную плутонием землю из Паломареса Политика, 17:12
Военная операция на Украине. Карта Политика, 17:04
Уцелевшее при землетрясении здание в Турции разрушилось во время сноса Общество, 17:01
Хуснуллин рассказал о планах восстановления домов в новых регионах Недвижимость, 16:54
Дзюба вошел в символическую сборную тура РПЛ Спорт, 16:50
В Москве вновь появился первый компонент «Спутника V» Общество, 16:49
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Пандемия коронавируса ,  
0 

В Москве вновь появился первый компонент «Спутника V»

Мосгорздрав: во всех пунктах вакцинации в Москве доступны оба компонента вакцины от ковида
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Во всех пунктах вакцинации от коронавируса в Москве вновь появился первый компонент вакцины, сообщили РБК в пресс-службе Мосгорздрава.

4 марта столичные власти заявили, что в медучреждениях закончился первый компонент «Спутника V». На портале мэра и правительства Москвы говорилось об ожидаемой поставке от Минздрава. Ведомство в тот же день сообщило, что партии препарата уже распределены и отправлены в столицу.

Теперь в подведомственных Мосгорздраву медучреждениях в наличии есть оба компонента вакцины. «В московские медучреждения произведена поставка первого компонента вакцины от Минздрава России», — рассказали в департаменте.

При этом вакцин «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт» все еще нет в наличии, указано на портале столичного правительства. Ожидается поставка последнего — этот препарат представляет собой облегченную версию «Спутника V» и предназначен для повторной вакцинации. В Мосгорздраве напоминали, что для ревакцинации также подходит и любой компонент «Спутника».

В августе 2020 года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину против коронавируса — «Спутник V» разработки НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи. Вакцина состоит из двух компонентов на основе аденовирусных векторов 26-го и 5-го типов. В РФПИ заявляли, что эффективность «Спутника V» по результатам анализа данных 3,8 млн вакцинированных россиян составила 97,6%. Прививка проводится двумя компонентами.

«ЭпиВакКорона» была разработана ФБУ «Вектор» и выпущена в гражданский оборот с января 2021 года. Это однокомпонентная вакцина на основе пептидных антигенов — коротких кусков белков коронавируса SARS-CoV-2, которые способствуют выработке антител в организме. Вакцина «КовиВак» Центра им. Чумакова была зарегистрирована в России в конце февраля 2021 года, в ее основе лежит инактивированный (или убитый) цельный вирус SARS-CoV-2.

По последним данным российского оперштаба, полную вакцинацию прошли почти 90 млн человек, уровень коллективного иммунитета равен 7,4%. На 6 марта было выявлено 11 163 новых случаев заражения COVID-19, за сутки умерли 38 человек. В Москве полную вакцинацию прошли более 7,1 млн человек. За сутки в столице заболели 1588 человек, умерли 11.

Читайте на РБК Pro
«Черный ящик» искусственного интеллекта: как научиться ему доверять
«Он вам все провалит»: кого и почему опасно повышать — шесть типажей
Как перейти с SAP, Oracle, Microsoft на 1С и другие российские аналоги
В России через месяц появится цифровой рубль. Что это и зачем он нужен
Теги
Спутник V вакцинация новости
Вклад «Стабильный»
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
БАНК ВТБ (ПАО). Реклама. 0+
Материалы по теме
Минздрав сообщил, что партии «Спутника V» уже направлены в Москву
Общество
В Москве закончился первый компонент вакцины «Спутник V»
Общество
Власти Москвы напомнили о ревакцинации любым компонентом «Спутника»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter