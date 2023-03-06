В Москве вновь появился первый компонент «Спутника V»

Мосгорздрав: во всех пунктах вакцинации в Москве доступны оба компонента вакцины от ковида

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Во всех пунктах вакцинации от коронавируса в Москве вновь появился первый компонент вакцины, сообщили РБК в пресс-службе Мосгорздрава.

4 марта столичные власти заявили, что в медучреждениях закончился первый компонент «Спутника V». На портале мэра и правительства Москвы говорилось об ожидаемой поставке от Минздрава. Ведомство в тот же день сообщило, что партии препарата уже распределены и отправлены в столицу.

Теперь в подведомственных Мосгорздраву медучреждениях в наличии есть оба компонента вакцины. «В московские медучреждения произведена поставка первого компонента вакцины от Минздрава России», — рассказали в департаменте.

При этом вакцин «ЭпиВакКорона», «КовиВак», «Спутник Лайт» все еще нет в наличии, указано на портале столичного правительства. Ожидается поставка последнего — этот препарат представляет собой облегченную версию «Спутника V» и предназначен для повторной вакцинации. В Мосгорздраве напоминали, что для ревакцинации также подходит и любой компонент «Спутника».

В августе 2020 года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину против коронавируса — «Спутник V» разработки НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи. Вакцина состоит из двух компонентов на основе аденовирусных векторов 26-го и 5-го типов. В РФПИ заявляли, что эффективность «Спутника V» по результатам анализа данных 3,8 млн вакцинированных россиян составила 97,6%. Прививка проводится двумя компонентами. «ЭпиВакКорона» была разработана ФБУ «Вектор» и выпущена в гражданский оборот с января 2021 года. Это однокомпонентная вакцина на основе пептидных антигенов — коротких кусков белков коронавируса SARS-CoV-2, которые способствуют выработке антител в организме. Вакцина «КовиВак» Центра им. Чумакова была зарегистрирована в России в конце февраля 2021 года, в ее основе лежит инактивированный (или убитый) цельный вирус SARS-CoV-2.

По последним данным российского оперштаба, полную вакцинацию прошли почти 90 млн человек, уровень коллективного иммунитета равен 7,4%. На 6 марта было выявлено 11 163 новых случаев заражения COVID-19, за сутки умерли 38 человек. В Москве полную вакцинацию прошли более 7,1 млн человек. За сутки в столице заболели 1588 человек, умерли 11.