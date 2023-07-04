В Великом Новгороде загорелась Лужская ТЭЦ

В Великом Новгороде на ТЭЦ Лужская произошел пожар на площади 2300 кв.м

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В Великом Новгороде тушат крупный пожар в производственном здании, сообщили РБК в пресс-службе МЧС России. По данным портала 53news.ru, в городе загорелась Лужская ТЭЦ , расположенная по адресу Лужское шоссе, 4.

«Сегодня вечером поступила информация о пожаре по адресу: Новгородская область, г. Великий Новгород, Лужское шоссе, д. 4а. По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит пожар в производственном здании», — рассказали РБК в ведомстве.

МЧС сообщает в телеграм-канале, что огнем охвачено 2300 кв. м. По предварительным данным, никто не пострадал. В тушении участвуют 30 человек и девять единиц техники.

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