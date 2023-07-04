В Великом Новгороде потушили пожар на Лужской ТЭЦ

МЧС: пожар на Лужской ТЭЦ в Великом Новгороде потушили, пострадавших нет

В Великом Новгороде потушили пожар на Лужской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ), сообщило МЧС в своем телеграм-канале.

По данным ведомства, пострадавших нет. Огнем было объято 2300 кв. м. Как рассказали РБК в пресс-службе МЧС России, «по прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит пожар в производственном здании». В тушении участвовали 30 человек и девять единиц техники. Была угроза распространения огня на соседние здания, но ее сняли, а в 20:36 ликвидировали открытое горение.

Прокуратура сообщила, что предварительная причина пожара — возгорание турбины.

Лужская ТЭЦ введена в эксплуатацию в 2008/2009 году. ТЭЦ обеспечивает резерв системы теплоснабжения Великого Новгорода. Ее установленная мощность — 36МВт, тепловая — 80 Гкал/ч.

22 июня на юге Москвы пожар возник на мусороперерабатывающем заводе MGS Group. Огонь охватил 900 кв. м, загорелся мусор. Пострадавших не было, для тушения задействовали вертолеты.