МЧС: площадь пожара на мебельной фабрике «Сходня» в Химках выросла до 2,3 тыс. кв. м

Площадь пожара на мебельной фабрике в Химках выросла до 2,3 тыс. кв. м

Площадь пожара на территории мебельной фабрики в микрорайоне Сходня в подмосковных Химках выросла до 2,3 тыс. кв. м, сообщает подмосковное управление МЧС.

Возграние началось вечером 3 июня в здании по улице Некрасова, д. 2. Позже в МЧС уточнили, что горит административно-складское трехэтажное кирпичное здание площадью 30 на 50 м. Здание разделено на три секции, кровля и перекрытие железобетонные. В нем расположены производство мебели, склад лакокрасочной продукции и административные помещения.

Около 21:30 мск площадь возгорания составляла 400 кв. м, спустя час она выросла до 1 тыс. кв. м. К 23:02 мск пожар охватил 2 тыс. кв. м.

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